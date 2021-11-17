Польская полиция показала, как делаются постановочные фото на границе 17.11.2021, 17:02

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Фотофакт.

Польская полиция опубликовала кадры, как нелегалы вместе с детьми позируют для фотографов на фоне колючей проволоки. Затем мигранты отходят от ограждения.

Именно так создаются постановочные фото для пропаганды.

Jedna z wielu „sesji fotograficznych” dla potrzeb reżimowych mediów. Osoby z dzieckiem przyprowadzone pod ogrodzenie graniczne, fotoreporter robi zdjęcia z różnych ujęć, po czym osoby z dzieckiem wracają do namiotu. Takich, podobnych sytuacji jest dzisiaj więcej.#NaGranicy pic.twitter.com/IFiH0vT2tj — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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