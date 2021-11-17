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Отец Степана Латыпова: Сын благодарил всех за поддержку

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  • 17.11.2021, 18:08
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Отец Степана Латыпова: Сын благодарил всех за поддержку
Степан Латыпов

Отцу политзаключенного удалось встретиться с сыном.

Отец политзаключенного Степана Латыпова 17 ноября встретился со своим сыном, сообщает «Радыё Свабода».

Жителю «Площади перемен» арбористу Степану Латыпову незаконно присудили 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима по трем статьям УК: ч. 1 и ч. 2 ст. 342 (Организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел); ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере).

Минский городской суд 16 ноября оставил приговор без изменений. На следующий день отец политзаключенного Сергей Латыпов смог встретиться со своим сыном. Встреча продолжалась час. Они были разделены перегородкой, общались по телефонной трубке.

«Степан выглядит нормально, уверенно, спокойно. Готовится к этапу в колонию. Все необходимое у него есть, — рассказал Сергей. — Мы обсуждали личные вопросы. Он всех благодарил за поддержку, письма, посылки и денежные переводы».

В какую колонию направят Степана, пока не известно.

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