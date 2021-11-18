Курс биткоина обновил трехнедельный минимум 3 18.11.2021, 20:06

За сутки актив подешевел на 2%.

Цена биткоина впервые за последние три недели опустилась ниже $57,6 тыс. На 18:35 по Минску актив торгуется на уровне $58,8 тыс. За сутки криптовалюта подешевела на 2%, а ее капитализация снизилась до $1,1 трлн, по данным CoinGecko. 10 ноября биткоин установил исторический максимум на уровне $69 тыс. С того момента криптовалюта подешевела на 15%.

Трехнедельный минимум также обновила капитализация рынка криптовалют, которая опустилась ниже отметки в $2,7 трлн. За сутки показатель снизился на 3%. Падение капитализации крипторынка связано со снижением стоимости биткоина и других криптовалют.

За неделю цена Ethereum снизилась на 12%, до $4 тыс., а Binance Coin подешевел на 12%, до $557. За аналогичный период токены Solana и Cardano обесценились на 14%, до $200 и $1,8 соответственно.

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