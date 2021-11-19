Президент Литвы: О признании легитимности Лукашенко не может быть речи 5 19.11.2021, 8:05

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Гитанас Науседа

Политика санкций по отношению к режиму будет продолжена.

Лукашенко не может быть признан Европой в качестве законного президента Беларуси, заявил в интервью Литовскому национальному радио и телевидению президент Литвы Гитанас Науседа.

«Легитимизации Лукашенко или его режима быть не может. Не может быть никакой речи о его признании президентом Беларуси, потому что выборы 2020 года были несправедливыми, их результаты сфальсифицированы и не могут быть признаны», — заявил Науседа.

Науседа также положительно оценил первый вывозной рейс мигрантов из Беларуси в Ирак: «Значит, ситуация хотя бы в какой-то степени развивается в направлении деэскалации».

О санкциях

Науседа заявил, что «нет и речи об отзыве санкций, которые были введены в то время, когда массово нарушались права народа Беларуси», имея в виду события после выборов в августе 2020 года. Президент Литвы подчеркнул, что с тех пор «режим нисколько, по сути, не изменился».

Он также высказался против возможного исключения авиакомпании «Белавиа» из подготовленного ЕС нового пакета санкций, который должен стать ответом на миграционный кризис.

«Решение об исключении «Белавиа» из санкционного списка неправильное, так как эта авиакомпания была одной из причин возникновения проблемы миграционного кризиса. Поэтому «Белавиа» должна остаться в списке. По дипломатическим, политическим каналам мы должны принять меры, чтобы она не была вычеркнута», — заявил он.

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