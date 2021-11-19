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Группы мигрантов продолжают атаковать польскую границу

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  • 19.11.2021, 10:13
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Группы мигрантов продолжают атаковать польскую границу
фото: anadolu agency

Этой ночью тактика поменялась.

Ночью произошли очередные попытки прорыва польской границы со стороны Беларуси.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак:

— Последняя ночь ничем не отличалась от предыдущих, были попытки пересечь границу. Принят несколько иной метод действий после штурма на КПП «Кузница»: в настоящее время небольшие группы мигрантов атакуют польскую границу в других местах.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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