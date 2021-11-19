Британские военные отправятся на границу Польши и Беларуси 1 19.11.2021, 10:38

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Они будут строить дороги и ремонтировать заграждение.

Военнослужащие Великобритании помогут Польше в укреплении границы. Об этом в эфире Polsat News заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак:

— Рота инженерных войск Великобритании уже в этом году будет строить подъездные дороги к заграждению, а также ремонтировать его поврежденные фрагменты. Солдаты польской и британской армий будут плечом к плечу служить на границе Польши и Беларуси.

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