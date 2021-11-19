В Грузии заявили, что у Саакашвили серьезное заболевание мозга 10 19.11.2021, 15:32

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Михаил Саакашвили

Он может впасть в кому.

Специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за чего у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу», — говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Там отметили, что из-за игнорирования рекомендаций, опубликованных ранее группой специалистов Народного защитника, у Саакашвили развилось тяжелое осложнение — энцефалопатия Вернике.

Одновременно с этим министр юстиций Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство приняло решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Он добавил, что после завершения курса лечения политика вернут в руставскую тюрьму.

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