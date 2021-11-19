Мариуш Блащак: У Лукашенко появилась проблема — что делать с привезенными в Беларусь мигрантами 4 19.11.2021, 15:42

8,186

Мариуш Блащак

фото: east news

Решительные действия польских властей усугубили ситуацию для режима.

Ночью снова были попытки прорвать границу Польши с белорусской стороны. Мигранты приняли другую тактику действий. Об этом в программе «Граффити» заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает «Польсат».

- Во вторник был штурм границы в Кузнице, когда он был отбит офицерами и солдатами, был принят другой метод: теперь небольшие группы атакуют границу (Польши — ред.) в других местах, - объяснил глава Минобороны, заверив при этом, что «польская граница герметична и защищена».

«У Лукашенко появилась проблема»

Журналист также спросил главу Минобороны о прогнозах на будущее в контексте иммиграционного кризиса.

- Благодаря твердой позиции польских офицеров и солдат, граница Польши была защищена, - сказал Блащак. Министр объяснил, что решительные действия польских властей усугубили ситуацию для режима Александра Лукашенко.

- Последствия таковы, что режим обдумывает, как действовать дальше. Лукашенко привез людей с Ближнего Востока, и теперь у него есть проблема, что с ними делать. Он их обманул, пообещал, что они попадут в Западную Европу, - подчеркнул министр.

- Польская власть стоит на позиции, что необходимо обеспечить безопасность, а пропуск этих людей будет связан с поощрением последующих миграций, - добавил Мариуш Блащак.

- В этот вторник в Кузнице было 3 тысячи человек, если бы эти люди прошли, то через две недели у нас было бы 30 тысяч человек, а через месяц - 300 тысяч. Напомню, что в 2015 году в Германию пришло 700 тысяч мигрантов, - заявил политик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».