Польша закрывает грузовое сообщение с Беларусью через «Кузницу» 26 19.11.2021, 15:58

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Ультиматум вступает в силу.

Вчера власти Польши пообещали закрыть железнодорожный пункт в Кузнице, если провокации с мигрантами не прекратятся, а ситуация на границе не стабилизируется. Крайняя дата, которая называлась, 21 ноября.

Однако ночью агрессивные группы нелегалов, направляемые белорусскими спецслужбами, пошли на штурм границы.

Польша решила не дожидаться и ответила режиму Лукашенко: с 21 ноября сообщение с Беларусью в железнодорожном пункте пропуска «Кузница» будет закрыто.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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