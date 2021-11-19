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В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты на $1 миллион

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  • 19.11.2021, 16:24
  • 1,794
В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты на $1 миллион
архивное фото

Фотофакт.

16 ноября в пункте пропуска «Лаворишкес» на белорусско-литовской границе задержали крупную партию белорусских сигарет, сообщает таможня Литвы.

При пересечении границы водитель фуры, гражданин Беларуси, заявил, что везет в Литву 21 тонну торфяных брикетов. При сканировании автомобиля таможенники выявили коробки с сигаретами.

Всего было изъято 300 тысяч пачек сигарет Minsk Capital QS. Их стоимость, включая налоги, оценивается в 960 тысяч евро.

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