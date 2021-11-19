Apple выплатит своим сотрудникам $30 миллионов из-за очередей 2 19.11.2021, 18:50

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Каждому сотруднику выплатят около 1200 долларов.

Всемирно известная компания Apple должна выплатить своим рабочим 30 миллионов долларов за нарушение законодательства США. Причиной иска стали очереди во время проверок на входе в офис, пишет «Униан».

Каждый сотрудник, когда приходил в офис, вынужден был показать службе безопасности свои личные вещи. При этом на выходе проверяли даже телефоны, чтобы рабочие не вынесли секретную информацию.

Сотрудники стояли в очередях на проверку от 5 до 25 минут, поэтому люди собрались и подали коллективный иск, чтобы им выплатили средства за потраченное в очереди время. Рассмотрение дела длилось аж восемь лет, а Apple, не желая платить компенсации, предлагали просто не брать на работу ни личные вещи, ни iPhone.

Суд напомнил компании цитату ее владельца Тима Кука: "iPhone настолько интегрирован и неотъемлем от нашей жизни, что вы не подумаете выйти без него из дома". В связи с этим суд в своем решении указал, что заявление компании о ненужности смартфона прямо противоречит ее же убеждениям.

Сначала решение приняли в пользу компании, но после апелляции в 2020 году Верховный суд Калифорнии признал такие проверки незаконными и обязал компанию выплатить компенсации сотрудникам за время, которые они провели в очередях. Теперь Apple должна выплатить примерно по 1200 долларов почти 12 тысячам нынешних и бывших сотрудников.

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