Беларусь накрыл густой туман

Беларусь накрыл густой туман2
- 2.11.2021, 9:49
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В Минске ограниченная видимость сохранится до полудня.
В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Сегодня 2 ноября, во вторник, наблюдающиеся местами по стране туманы в период с 7 часов до 12 часов распространятся на большую часть территории страны. Видимость в тумане 100−500 метров», — говорится в сообщении.
В Минске туман сохранится до 12 часов вторника. Видимость в тумане также составляет 100−500 метров.
Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане
При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей.
Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.