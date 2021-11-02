Беларусь накрыл густой туман 2 2.11.2021, 9:49

2,266

В Минске ограниченная видимость сохранится до полудня.

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Сегодня 2 ноября, во вторник, наблюдающиеся местами по стране туманы в период с 7 часов до 12 часов распространятся на большую часть территории страны. Видимость в тумане 100−500 метров», — говорится в сообщении.

В Минске туман сохранится до 12 часов вторника. Видимость в тумане также составляет 100−500 метров.

Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей.

Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».