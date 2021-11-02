Археолог-любитель из Швейцарии нашел место битвы легендарного XII легиона
- 2.11.2021, 13:18
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В 15 году до нашей эры в альпийском ущелье произошло сражение между римскими войсками и ретами.
Два года назад Лукас Шмид (Lucas Schmid), археолог-любитель и волонтер Археологической службы кантона Граубюнден (Швейцария), нашел в ущелье Крап-Сес хорошо сохранившийся римский кинжал. Ущелье это обследовали за 20 лет до Шмида, обнаружили некоторое количество артефактов римского периода, но ничего такого, что указывало бы на какое-то сражение. Новая находка заставила профессиональных археологов пересмотреть свои планы, и ущелье начали исследовать специалисты Базельского университета, пишет naked-science.ru.
Сотни обувных гвоздей, желудеобразные свинцовые пули для пращей, фрагменты щитов — находок оказалось очень много. Причем это были предметы как римского производства, так и местного. Некоторые пули маркированы меткой XII римского легиона — надежное свидетельство присутствия в Крап-Сес именно этого воинского соединения. Римляне могли отливать пули в полевых условиях просто в песке, но если на пулях есть надпись, то использовали формочки для отливания, типичные лишь для мест, где тот или иной легион находился длительное время. Предварительная датировка события — 15 год до нашей эры. Следовательно, речь идет об Альпийских походах Августа.
Как известно, император Октавиан Август, придя к власти, провозгласил политику завоеваний. Покорение Испании стало первой целью, но о германских землях он тоже не забывал. Но вот проблема: на севере Апеннинский полуостров отрезан от прочей Европы Альпами, не самыми простыми в смысле проходимости. Именно через альпийские перевалы пролегали дороги в Галлию, к верховьям Рейна и Подунавью. А горы и довольно узкие долины заселяли племена в основном кельтского и лигурийского происхождения. Племена эти вовсю пользовались своим положением: взимали плату за проезд через их земли — по свидетельству Страбона, платить пришлось даже Юлию Цезарю, на войска которого горцы сбрасывали камни. А когда доходы падали, они просто спускались с гор, по обе стороны Альп, и грабили всех, кто под руку попался. Не самый приемлемый сосед для молодой империи.
В 19 году до нашей эры Испания была полностью покорена, что дало возможность Риму перебросить войска в Альпы. Первое время речь не шла о серьезных походах против горцев — легионы скорее обеспечивали себе тылы и вели разведку боем. Но в 15 году до нашей эры римляне развернули широкомасштабное наступление. Не очень ясно, сколько именно легионов приняло в нем участие: понятно, что от шести до девяти. Кроме того, им придали вспомогательные подразделения, включая галльскую и фракийскую конницы. Руководили кампанией пасынки Августа — Тиберий и Друз. Первый вел войска из Галлии, занимая Альпы с севера, второй — с юга, из Италии. Конечным пунктом маршрута был современный Аугсбург, где, как уже писал Naked Science, совсем недавно археологи исследовали крупный военный лагерь римского времени.
Горцы сопротивлялись отчаянно. Зачастую в доказательство ожесточенности боев приводят слова римского историка Луция Аннея Флора: «Какова была дикость альпийских племен, легко показать на примере их женщин: за нехваткой метательных орудий они разбивали о землю головы своим младенцам и швыряли их в лицо воинам». Не стоит воспринимать эти слова как документальное свидетельство: просвещенные римляне были склонны приписывать «диким» народам всяческие вымыслы. Но, безусловно, сопротивление им оказали вполне серьезное. Нечто подобное произошло и в ущелье Крап-Сес.
Отдельно надо отметить находку пули для пращи с клеймом XII легиона. Как сказано выше, мы не знаем, какие именно легионы принимали участие в кампании. Римские историки, рассказывая о жестокости горцев, забыли поведать нам основные сведения о походе: например, перечислить воинские соединения. Так, об участии в походе XIX легиона известно благодаря находке наконечника стрелы от метательного орудия с выбитым на нем клеймом. Теперь можно вполне определенно говорить и о том, что XII легион тоже воевал в Альпах. Но вот какой именно?
Проблема в том, что римляне часто давали легионам одинаковые номера и даже имена. Известно о XII Молниеносном легионе (именно им грозит Понтий Пилат первосвященнику в романе Михаила Булгакова), но мы точно знаем, что с 44 года до нашей эры Молниеносный находился на Востоке и занимался в основном подавлением восстаний иудеев. В 14 году нашей эры он дислоцировался в Рафанее (территория современной Иордании). Скорее всего, в Альпах воевал XII Победоносный легион, о котором практически ничего пока не известно, кроме факта его существования и того, что он сражался на территории современной Франции. Штампы этого подразделения обнаружили на черепице и кирпиче, которые археологи раскопали в Аргенторате (современный Страсбург).
Таким образом, новая находка позволяет существенно пополнить сведения о малоизвестном легионе и в целом лучше представить историю покорения римлянами Альп. После завоевания Августа этот регион оставался под контролем Рима на протяжении веков и был окончательно потерян уже в разгар Великого переселения народов.