Археолог-любитель из Швейцарии нашел место битвы легендарного XII легиона 2.11.2021, 13:18

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Римский кинжал, найденный Лукасом Шмидом / ©SRF

В 15 году до нашей эры в альпийском ущелье произошло сражение между римскими войсками и ретами.

Два года назад Лукас Шмид (Lucas Schmid), археолог-любитель и волонтер Археологической службы кантона Граубюнден (Швейцария), нашел в ущелье Крап-Сес хорошо сохранившийся римский кинжал. Ущелье это обследовали за 20 лет до Шмида, обнаружили некоторое количество артефактов римского периода, но ничего такого, что указывало бы на какое-то сражение. Новая находка заставила профессиональных археологов пересмотреть свои планы, и ущелье начали исследовать специалисты Базельского университета, пишет naked-science.ru.

Сотни обувных гвоздей, желудеобразные свинцовые пули для пращей, фрагменты щитов — находок оказалось очень много. Причем это были предметы как римского производства, так и местного. Некоторые пули маркированы меткой XII римского легиона — надежное свидетельство присутствия в Крап-Сес именно этого воинского соединения. Римляне могли отливать пули в полевых условиях просто в песке, но если на пулях есть надпись, то использовали формочки для отливания, типичные лишь для мест, где тот или иной легион находился длительное время. Предварительная датировка события — 15 год до нашей эры. Следовательно, речь идет об Альпийских походах Августа.

Пуля для пращи. Хорошо видно клеймо с номером легиона / ©SRF

Как известно, император Октавиан Август, придя к власти, провозгласил политику завоеваний. Покорение Испании стало первой целью, но о германских землях он тоже не забывал. Но вот проблема: на севере Апеннинский полуостров отрезан от прочей Европы Альпами, не самыми простыми в смысле проходимости. Именно через альпийские перевалы пролегали дороги в Галлию, к верховьям Рейна и Подунавью. А горы и довольно узкие долины заселяли племена в основном кельтского и лигурийского происхождения. Племена эти вовсю пользовались своим положением: взимали плату за проезд через их земли — по свидетельству Страбона, платить пришлось даже Юлию Цезарю, на войска которого горцы сбрасывали камни. А когда доходы падали, они просто спускались с гор, по обе стороны Альп, и грабили всех, кто под руку попался. Не самый приемлемый сосед для молодой империи.

В 19 году до нашей эры Испания была полностью покорена, что дало возможность Риму перебросить войска в Альпы. Первое время речь не шла о серьезных походах против горцев — легионы скорее обеспечивали себе тылы и вели разведку боем. Но в 15 году до нашей эры римляне развернули широкомасштабное наступление. Не очень ясно, сколько именно легионов приняло в нем участие: понятно, что от шести до девяти. Кроме того, им придали вспомогательные подразделения, включая галльскую и фракийскую конницы. Руководили кампанией пасынки Августа — Тиберий и Друз. Первый вел войска из Галлии, занимая Альпы с севера, второй — с юга, из Италии. Конечным пунктом маршрута был современный Аугсбург, где, как уже писал Naked Science, совсем недавно археологи исследовали крупный военный лагерь римского времени.

Завоевания римлян времен правления Октавиана Августа. Цветом выделено, какие именно земли были покорены во время кампании 15 года до нашей эры / ©wikipedia.org

Горцы сопротивлялись отчаянно. Зачастую в доказательство ожесточенности боев приводят слова римского историка Луция Аннея Флора: «Какова была дикость альпийских племен, легко показать на примере их женщин: за нехваткой метательных орудий они разбивали о землю головы своим младенцам и швыряли их в лицо воинам». Не стоит воспринимать эти слова как документальное свидетельство: просвещенные римляне были склонны приписывать «диким» народам всяческие вымыслы. Но, безусловно, сопротивление им оказали вполне серьезное. Нечто подобное произошло и в ущелье Крап-Сес.

Отдельно надо отметить находку пули для пращи с клеймом XII легиона. Как сказано выше, мы не знаем, какие именно легионы принимали участие в кампании. Римские историки, рассказывая о жестокости горцев, забыли поведать нам основные сведения о походе: например, перечислить воинские соединения. Так, об участии в походе XIX легиона известно благодаря находке наконечника стрелы от метательного орудия с выбитым на нем клеймом. Теперь можно вполне определенно говорить и о том, что XII легион тоже воевал в Альпах. Но вот какой именно?

Проблема в том, что римляне часто давали легионам одинаковые номера и даже имена. Известно о XII Молниеносном легионе (именно им грозит Понтий Пилат первосвященнику в романе Михаила Булгакова), но мы точно знаем, что с 44 года до нашей эры Молниеносный находился на Востоке и занимался в основном подавлением восстаний иудеев. В 14 году нашей эры он дислоцировался в Рафанее (территория современной Иордании). Скорее всего, в Альпах воевал XII Победоносный легион, о котором практически ничего пока не известно, кроме факта его существования и того, что он сражался на территории современной Франции. Штампы этого подразделения обнаружили на черепице и кирпиче, которые археологи раскопали в Аргенторате (современный Страсбург).

Таким образом, новая находка позволяет существенно пополнить сведения о малоизвестном легионе и в целом лучше представить историю покорения римлянами Альп. После завоевания Августа этот регион оставался под контролем Рима на протяжении веков и был окончательно потерян уже в разгар Великого переселения народов.

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