Автомобиль с контрабандными сигаретами из Беларуси протаранил машину литовских пограничников 2.11.2021, 14:35

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Фотофакт.

В Литве возле границы с Беларусью контрабандист на «Audi Q5», убегая от литовских пограничников, врезался в служебный автомобиль. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Литовские пограничники заметили подозрительный автомобиль в селе, находящемся возле самой границы с Беларусью. По приказу остановиться водитель не прореагировал и попытался уехать.

При попытке скрыться, нарушитель врезался в служебный автомобиль пограничников. В результате чего один из них получил легкие травмы. При этом нарушитель попытался уехать снова, поэтому пограничники выстрелили 7 раз в моторный отсек «Audi Q5». После этого водителя задержали.

Фото: pasienis.lt

Выяснилось, что житель муниципалитета Друскининкай перевозил 35 ящиков сигарет «NZ Gold» и «NZ Black» с белорусскими акцизными марками. Всего в «Audi Q5» было загружено 17500 пачек контрабандных сигарет.

Сигареты изъяты. А нарушителю грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

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