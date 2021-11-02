У белорусского певца Анатолия Ярмоленко умерла жена 5 2.11.2021, 14:49

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Кадр передачи "Мужское/Женское"

Пара прожила вместе более 50-ти лет.

Знаменитый белорусский певец Анатолий Ярмоленко стал вдовцом: его жена Раиса Ярмоленко умерла 30 октября. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Певец процитировал фразу Василия Шукшина: «Все в жизни бывает. Трудно бывает. Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут… Но убиваться, показывать слабость свою — последнее дело. Плюнь на все. Держись. Другого выхода все равно нет». Но при этом добавил: «Умом понимаю… Но сердце рвется на части…»

Как уточнила в социальных сетях Алеся Ярмоленко, ее мать умерла не от коронавируса и не от онкологии. Прощание с ней пройдет в семейном кругу. «Папа будет продолжать работать, это дело их жизни. Моя мама всегда была нашим тылом, отдавая всю себя нашей работе», — написала она.

Лидер ансамбля «Сябры» познакомился с будущей женой, когда пришел к ней стричься: Раиса была парикмахером. Позже она работала в ансамбле костюмером, осветителем и техником. Пара прожила вместе более 50-ти лет.

«Я ей очень признателен, что она сумела прожить со мной столько лет и вытерпеть мои характер и профессию. Вырастить замечательных детей Алесю и Святослава, внуков Анатоля и Ульяну. Это нелегкий труд, за который я ее ценю, уважаю. И понимаю каждую морщинку и седой волос», — говорил о своей жене в одном из интервью Анатолий Ярмоленко.