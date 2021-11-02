Стало известно, какие санкции ЕС введет против «Белавиа» 4 2.11.2021, 15:02

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Фото: charter97.org

Новых самолетов не будет?

2 ноября появилась больше информации о том, какие конкретно санкции планирует ввести ЕС против «Белавиа» в пятом пакете. Они касаются новых самолетов.

«В пятый пакет санкций ЕС включат только будущие лизинговые контракты «Белавиа», старые, вероятно, останутся в силе», — написал брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Твиттер-аккаунте.

it appears that only future leasing contracts for #Belavia will be included in the 5th sanctions package on #Belarus. prior contracts still valid. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 2, 2021

Отметим, что информация Йозвяка часто оказывается достоверной.

«Более чувствительные для ЕС»?

Напомним, 26 октября посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель

подтвердил информацию о том, что Евросоюз рассматривает возможное введение санкций против «Белавиа». И вопрос самолетов, предоставленных в лизинг белорусскому государственному авиаперевозчику компаниями из Евросоюза, по его словам, также обсуждают. А также отметил, что пятый пакет санкций могут принять уже в ноябре.

Кроме того, по его словам, санкции будут направлены прежде всего против лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси, цитирует его DW.

На вопрос о том, расширит ли ЕС санкции на весь импорт калийных удобрений из Беларуси, Шубель ответил:

«Время покажет. Это будет зависеть и от действий белорусских властей… Если не будут освобождены политзаключенные, если насилие против мирных людей продолжится, то возможны все варианты, включая [санкции в отношении] сфер, являющихся более чувствительными для ЕС».

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