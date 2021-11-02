Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников камнями и палками

Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников камнями и палками16
- 2.11.2021, 15:57
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Видеофакт.
Польское пограничное ведомство опубликовало видео нападения мигрантов на польских пограничников на границе с Беларусью.
В ролике видно, как люди с белорусской стороны бросают в служебный автомобиль палки и камни.
W miniony weekend na granicy 🇵🇱🇧🇾 zanotowaliśmy kilka kolejnych przypadków agresywnego zachowania migrantów w stosunku do funkcjonariuszy SG, żołnierzy WP oraz policjantów. Na szczęście tym razem ucierpiał "tylko" pojazd służbowy.#TrzymamyStraż pic.twitter.com/OPr4pRSXA2— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 2, 2021
«К счастью в этот раз пострадал «только» служебный автомобиль», – прокомментировали в пограничной охране.
Отмечается, что происшествие имело место в выходные.
По словам польских пограничников, только за октябрь на белорусско-польской границе были зафиксировали почти 17,3 тысячи попыток незаконно перейти границу.
В сентябре таких попыток было около 7,5 тысячи, а в августе более 3,5 тысячи.