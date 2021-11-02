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Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников камнями и палками

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  • 2.11.2021, 15:57
  • 7,330
Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников камнями и палками
фото: reuters

Видеофакт.

Польское пограничное ведомство опубликовало видео нападения мигрантов на польских пограничников на границе с Беларусью.

В ролике видно, как люди с белорусской стороны бросают в служебный автомобиль палки и камни.

«К счастью в этот раз пострадал «только» служебный автомобиль», – прокомментировали в пограничной охране.

Отмечается, что происшествие имело место в выходные.

По словам польских пограничников, только за октябрь на белорусско-польской границе были зафиксировали почти 17,3 тысячи попыток незаконно перейти границу.

В сентябре таких попыток было около 7,5 тысячи, а в августе более 3,5 тысячи.

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