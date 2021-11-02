Белорус пытался вывезти в Польшу сигареты в тайнике автомобиля 8 2.11.2021, 17:46

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Фотофакт.

У 30-летнего белоруса изъяли партию белорусских сигарет, которые он пытался незаконно ввезти в Польшу.

Мужчина пересекал границу на автомобиле Renault в пункте пропуска «Кузница». При досмотре польские таможенник нашли тайник, оборудованный в днище машины. В нем находилось 7 500 пачек белорусских сигарет. Стоимость нелегального товара оценивается в более 110 тысяч злотых (более 27 тысяч долларов).

Сигареты и автомобиль изъяты. Водитель предстанет перед судом. Ему грозит крупный штраф, сообщает польская таможня.

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