Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 2.11.2021, 18:35

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Пошлины повысили с 1 ноября.

Совет министров постановлением №621 от 29 октября повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Документ еще не опубликован, но уже вступил в силу с 1 ноября.

Пошлина на экспорт нефти, мазута, битума увеличивается на 8,4 доллара до 71,2 доллара за тонну.

Вывоз прямогонного бензина будет стоить на 5,4 доллара больше — 39,1 доллара за тонну.

Ставка пошлины на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные увеличена на 2,5 доллара до 21,3 доллара за тонну.

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