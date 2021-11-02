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Сергей Дылевский подвел итоги второго дня забастовки в Беларуси

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  • 2.11.2021, 19:01
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Сергей Дылевский подвел итоги второго дня забастовки в Беларуси
Сергей Дылевский

Около 900 тысяч работников остаются дома.

Идет второй день забастовки. Нам на @BOR_pochta_bot продолжает поступать информация о том, что люди остаются дома. По результатам второго дня мы можем констатировать:

▫️ Из 4,2 миллионов официально работающего населения около 900 тысяч отсутствуют на рабочих местах по разным причинам: коронавирус, другие болезни, отпуск, забастовка.

▫️ Идеологи на предприятиях настолько боятся забастовки, что запретили даже собирать информацию о присутствующих и отсутствующих на рабочих местах. Ранее такие сводки на предприятиях делались ежедневно.

▫️ Нами фиксируются массовые увольнения работников по собственному желанию. Кроме того, некоторые частные предприниматели закрывают свои фирмы и уходят в отпуска.

▫️ Работников многих предприятий отправляют в неоплачиваемые отпуска из-за бедственного положения на предприятиях.

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