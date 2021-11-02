Китай разместит сотни ядерных ракет вблизи границы с Россией 7 2.11.2021, 22:08

5,342

Фото: EPA

Более 300 пусковых шахт строится в северных провинциях.

Китай проводит крупнейшую в своей истории программу строительства пусковых шахт для ракет, способных нести ядерное оружие, сообщает The Hill cо ссылкой на доклад Американской федерации ученых (Federation of American Scientists, FAS).

Ссылаясь на спутниковые снимки, специалисты FAS отмечают быстрое возведение пусковых установок в трех пунктах базирования, каждый из которых расположен на севере страны - недалеко от границы с Россией.

Это город Юймэнь в провинции Ганьсу, граничащей с Монголией; Хами в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе (также граничит с Монголией) и Ордос в провинции Внутренняя Монголия, которая своей восточной оконечностью упирается в Читинскую область РФ.

В общей сложности в Китае возводится порядка 300 новых пусковых шахт, которым потребуются еще годы, чтобы выйти на боевую готовность. Тем не менее, происходящее является «беспрецедентным наращиванием ядерной мощи» для Пекина, которое вероятно «усилит конкуренцию» и спровоцирует изменение военных планов у других ядерных держав, полагают в FAS.

По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), Китай является мировым лидером по темпам наращивания ядерного потенциала.

По итогам 2019 года число имеющихся у КНР ядерных боеголовок выросло на 30 и достигло 320 единиц. В результате Китай впервые в своей истории поднялся на третье место среди государств мира по этому показателю, обогнав Францию. У последней число боеголовок за год сократилось на 10 и составляет 290 единиц.

США сократили ядерный арсенал на 385 боеголовок, до 5800 единиц, Россия - на 125, до 6375 единиц.

В то время как США и Россия продолжают сокращать число боеголовок, как оперативно развернутых, так и резервных, Китай находится в процессе «существенной модернизации ядерного арсенала», цель которого - получить «ядерную триаду», состоящую из ракет наземного и морского базирования, а также стратегической авиации, полагают эксперты SIPRI.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».