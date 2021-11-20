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«Мигранты занимают не только пол, но и стеллажи, и домой не собираются»

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  • 20.11.2021, 16:21
  • 3,082
«Мигранты занимают не только пол, но и стеллажи, и домой не собираются»

Обстановка на складе в Брузгах.

На днях нелегалов, находившихся возле белорусского-польской границы, переместили в логистический центр около КПП «Брузги».

Телеграм-канал «Баста!» показал обстановку на складе в Брузгах. Мигранты занимают не только пол, но и стеллажи, и, похоже, домой не собираются.

Напомним, что польские спецслужбы обладают информацией, что в логистическом центре белорусские власти создали плацдарм, где готовят мигрантов для атак на Польшу.

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