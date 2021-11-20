«Мигранты занимают не только пол, но и стеллажи, и домой не собираются»4
- 20.11.2021, 16:21
- 3,082
Обстановка на складе в Брузгах.
На днях нелегалов, находившихся возле белорусского-польской границы, переместили в логистический центр около КПП «Брузги».
Телеграм-канал «Баста!» показал обстановку на складе в Брузгах. Мигранты занимают не только пол, но и стеллажи, и, похоже, домой не собираются.
Напомним, что польские спецслужбы обладают информацией, что в логистическом центре белорусские власти создали плацдарм, где готовят мигрантов для атак на Польшу.