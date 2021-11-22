Российский бизнес недоволен очередями, которые возникли на границе Беларуси и ЕС из-за авантюр Лукашенко 17 22.11.2021, 8:17

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Бизнес теряет большие деньги.

Российский бизнес озабочен очередями грузовиков образовавшимися на границе Беларуси и Евросоюза. Российский Консультативный совет по иностранным инвестициям направил письмо первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок, сообщает «КоммнерсантЪ».

По информации издания, подписанты письма предупреждают о возможных перебоях с поставками ряда товаров, с задержками столкнулись крупные розничные сети, есть риск цен. Очереди связаны с миграционным кризисом. Польша закрыла переход Брузги-Кузница две недели назад после того, как на него направилась большая группа мигрантов. На соседнем переходе Берестовица-Бобровники застряли фуры с товарами для РФ.

В Консультативный совет по иностранным инвестициям входят крупнейшие компании, занимающиеся производством и дистрибуцией товаров повседневного спроса (Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever и др.). В письме утверждается, что время перехода границы на переходе Бобровники-Берестовица увеличилось до 80 часов, а день простоя автомобиля обходится минимум в 500 евро. На альтернативных маршрутах через Литву и Латвию также начали появляться заторы, при том, что они обходятся в среднем дороже на 300 евро за машину.

«Коммерсанту» не подтвердили получение письма в пресс-службе российского правительства. Не предоставили комментарии и другие ведомства. Издание пишет со ссылкой на представителей нескольких компаний и ритейлеров, что пока ситуация не критическая, но проблемы действительно имеют место.

Надо отметить, что белорусский Госпогранкомитет в ежедневном режиме обвиняет сопредельные страны в невыполнении двусторонних договоренностей по пропуску грузовиков, однако акцентирует внимание на направлении из Беларуси в Евросоюз. По информации ГПК, пропускная способность белорусского КПП «Берестовица» составляет 500 грузовиков в сутки. Согласно информации польских таможенных органов, время ожидания в пересечения границы в «Бобровниках» для грузовков составляет 35 часов. Местный пункт санитарно-эпидемиологического контроля перешел на крулосуточный режим работы с 18 ноября

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