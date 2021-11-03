Байден резко раскритиковал Си Цзинпиня и Путина 3.11.2021, 9:13

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Главы Китая и РФ допустили «большую ошибку».

Президент США Джо Байден подверг критике лидеров Китая и России Си Цзинпиня и Владимира Путина за их отсутствие на климатическом саммите COP26 в Глазго.Об этом сообщает BBC.

Президент США сказал, что климат является "гигантской проблемой", а "Китай ушел", и добавил, что "то же с Россией и Путиным".

Байден назвал отсутствие на саммите Си Цзиньпина "большой ошибкой". То же самое он сказал о Путине, заявив, что "дикая местность в России горит, а их президент хранит молчание по этому поводу".

Россия и Китай направили делегации для переговоров, которые продлятся до 14 ноября.

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