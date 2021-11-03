Google заблокировал YouTube-каналы белорусских госпредприятий и милиции: что происходит? 12 3.11.2021, 9:36

10,298

Заблокированные каналы не могут быть восстановлены.

2 ноября Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси. Позже стало известно, что под блокировку попали и другие белорусские каналы, пишет telegraf.by.

Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп», табачная фабрика «Неман», «Нафтан», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, УВД Гомельского облисполкома.

При переходе на YouTube-каналы этих предприятий и организаций появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил YouTube».

Известно, что они попали под санкции США.

Напомним, ранее 2 ноября стало известно, что официальный канал Следственного комитета Беларуси на Youtube удален.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — констатирует в своем сообщении Google, передало госагентство БелТА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».