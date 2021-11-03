Сергей Дылевский: Забастовка набирает силу 6 3.11.2021, 9:45

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Сергей Дылевский

Нужно поддержать народ Беларуси.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский рассказал «Радыё Свабода», как он оценивает первые дни забастовки в Беларуси.

Вечером 1 ноября Белорусское объединение рабочих сообщило, что в результате первого дня забастовки и карантина от 10% до 30% рабочих по разным причинам отсутствовали на работе по всей Беларуси.

На Минском тракторном заводе в некоторых цехах с 600-700 штатных сотрудников отсутствовали на рабочих местах от 200 до 250.

В 1-м рудоуправлении «Беларуськалия» около трети работников отсутствовали на участке подъема по разным причинам.

На Минском автомобильном заводе в некоторые цеха не вышли работать около 15% рабочих, что привело к временному прекращению нормальной работы ряда подразделений.

В течение дня на ряде предприятий прошли «идеологические нашпиговки», на которых идеологи рассказали рабочим о начавшейся в стране забастовке.

Проблемы с общественным транспортом наблюдались во многих городах. Водители либо бойкотируют работу, либо болеют.

«По нашим данным, забастовка сейчас только набирает силу. По итогам вчерашнего дня все идет по нашему плану. Мы ставим перед собой задачу разбудить белорусский народ, разбудить белорусских рабочих на предприятиях, привлечь их к активным действиям. Подсознательно выйти из спячки. По вчерашним результатам мы видим, что первые шаги для этого сделали, впереди еще много работы. Первый день прошел очень хорошо».

Откуда взялась цифра около 10-30% работников, которые остаются дома?

«В первую очередь, мы руководствовались статистическими данными, которые нам прислали инсайдеры с белорусских госпредприятий, в том числе самых крупных. Мы специально разработали нашу схему, чтобы даже люди, которые лояльны и готовы объявить забастовку с 1 ноября, если они инженеры, должны были остаться 2-3 человека в первые 5 дней работы, чтобы слить нам данные предприятий».

Почему такая большая разница в цифрах?

«Это связано с тем, что данные с некоторых предприятий, которые мы получаем, являются объективными, то есть это документация, а с других - со слов. И эту информацию мы, грубо говоря, делим на две трети, чтобы картина была более-менее объективной. Поэтому на одних предприятий меньше, на других - больше.

По какой причине люди не ходят на работу?

«Еще в рамках подготовки и во время предзабастовочного состояния мы говорили людям, что сейчас самый безопасный способ протестовать - не выходить на работу по любой причине. Это может быть и больничный лист. В условиях четвертой волны коронавируса, которая сейчас ужасна, мы забываем, что большое количество людей банально простужается. И люди приходят на работу. Посещение врача в это время - очень хороший вариант, чтобы не выполнять свои обязанности. Но это могут быть и праздники, и отпуск за свой счет, отгулы. Чаще всего люди берут больничные, и врачи охотно их выдают».

О выбрасывании фейков

«Сложилась очень интересная ситуация. В команде телеграм-канала Белорусского союза трудящихся работают два человека. И эти люди далеко не журналисты. Момент подбрасывания фейка действительно возможен. Это сделали или спецслужбы, или Геббельс-ТВ или кто-то еще. Но самое забавное, по словам инсайдера от самих рабочих, это то, что большинство людей из двух цехов, кузнечного и сварочного, действительно не вышли на работу».

«Говорить, что произошел полный провал - глупость, это абсолютно неправда и не соответствует реальности. Да, мы действуем не теми методами, которыми хотят действовать люди из «Рабочага руха»: точно запланированными, все по полкам в рамках какой-то методики. Но методика некоторых организаций основана на опыте Европы и США, где есть демократия. Но в условиях Беларуси, когда кто-то говорит, что нужно создавать структуры на рабочих местах, мы прекрасно понимаем, что попытка создания таких структур приведет к десяткам арестов.

Создать структуру на рабочем месте практически невозможно, и мы работаем немного по-другому. Но я не могу винить тех, кто думает иначе. У каждого свой путь. Но мы пока не видим активной работы со стороны других структур. А мы делаем. Если в первый день забастовки кто-то ждал бело-красно-белых флагов в цехах и толпы людей, это неправда, в Беларуси этого не произойдет».

Какова цель забастовки?

«Основная цель забастовки - консолидировать и объединить людей над общей проблемой, как это было в прошлом году. Моя личная цель - защитить жизнь и здоровье этих людей. Сейчас мы находимся в ситуации, когда политические требования отходят на второй план. Мы хорошо знаем, что каждый день в Беларуси от коронавируса умирают сотни людей. Если «Рабочы рух», штаб Светланы Тихaновской или план «Перамога» готовят какой-то план, то мы делаем все возможное, чтобы объединить людей вокруг общей беды. И, насколько мы видим по вчерашнему дню, мы движемся в правильном направлении.

«Рабочы рух» называет конкретные цифры. Мол, объявим забастовку, если в чат-боте будет зарегистрировано 138 тысяч человек. За полгода там зарегистрировалось 18 тысяч человек. Мы понимаем, что если они не начнут активно что-либо делать, то такими темпами они будут готовы через 5 лет.

Наша задача - чтобы народ Беларуси принял решение бороться против диктатуры».

Что должно побуждать людей к забастовке?

«На данный момент нет экономической составляющей. Новые санкции ЕС будут введены в середине ноября, а США - в декабре. То есть только тогда начнется экономическое давление. К этому времени волна протеста и бойкота приобретет массовый характер. Люди будут готовы действовать».

«Сейчас есть два варианта: поддержать народ Беларуси в забастовке с 1 ноября или не поддерживать. Других разногласий нет. Ряд политических лидеров нас поддержал, другие - нет. Это нормально. Мы хотим строить демократию».

Что вы будете считать успехом забастовки?

«Для меня победой будет уже то, что на этом ежедневном счетчике коронавируса будет 0 смертей. Для меня это будет победой».

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