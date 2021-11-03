Христо Грозев: Сегодня Bellingcat опубликует новый документ об отравлении Навального 3.11.2021, 10:39

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Христо Грозев

Фото: promoteukraine.org

ФСБ фактически подтверждает выводы независимого расследования.

Журналист Христо Грозев рассказал, что 3 ноября Bellingcat совместно с The Insider опубликуют документ, из которого следует, что ФСБ, по словам Грозева, фактически подтверждает выводы из расследования о предполагаемых отравителях Навального. Об этом Грозев заявил в эфире «Дождя».

1 ноября ТАСС рассказал о задержании Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева, которые подозреваются в том, что за деньги искали личные данные частных лиц, которые затем были использованы для расследований Алексея Навального. По информации Baza, задержанные — «пробивщики», которым удалось получить биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении.

«То, что мы видим по этим трем „оптовикам“ (речь идет о Каткове, Зеленцове и Зайцеве — прим. Дождь), — это только одна из ветвей, которые начались благодаря одному большому решению ФСБ приказать Следственному комитету расследовать, кто все-таки выдал данные по этим фсбэшникам. Этим же расследованием по сливам информации ФСБ реально валидирует наше расследование», — сказал Грозев.

Он отметил, что это также противоречит словам президента России Владимира Путина, который говорил, что расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального — это «легализация материалов американских спецслужб».

«Сейчас оказывается, что они [данные] никем не слиты, а просто куплены. Завтра мы опубликуем вместе с The Insider очень важный документ, который показывает, что ФСБ полностью верит этим данным, что они подтверждают наши заключения, что именно так передвигались именно эти сотрудники ФСБ. И что именно мы, журналисты, приобрели эти данные. Поэтому ФСБ полностью валидирует наше расследование. Единственное, что они не до конца валидируют — там в скобках ставят „якобы отравили“ политического деятеля Навального», — рассказал Грозев.

Как писал накануне ТАСС, Катков, Зеленцов и Зайцев через даркнет искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или другие личные данные россиян. При этом источник агентства отмечал, что подозреваемые не знали, что их «клиентом» был Навальный.

В декабре 2020 года Bellingcat совместно с The Insider и командой Навального опубликовали расследование о том, что за отравлением Алексея Навального могла стоять группа сотрудников ФСБ. Расследование было в том числе основано на биллингах телефонов силовиков, а также данных об их авиаперелетах.

После выхода расследования Навальный позвонил одному из предполагаемых участников покушения, сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Предполагаемый сотрудник ФСБ во время разговора рассказал детали операции по отравлению Навального.

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