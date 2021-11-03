Правозащитника Леонида Судаленко осудили на три года колонии 4 3.11.2021, 11:32

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Леонид Судаленко

Волонтер «Весны» Татьяна Ласица получила два с половиной года.

Правозащитника Леонида Судаленко осудили на три года, а волонтера лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Татьяну Ласицу на 2,5 года колонии общего режима, сообщает spring96.org.

Приговор был озвучен сегодня в суде Центрального района Гомеля. Дело рассматривал судья Сергей Саловский. Такое же наказание запрашивало и гособвинение.

Их обвинили в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК), за то, что, как утверждается, они оказывали помощь административно осужденным за участие в протестах и их семьям, оплачивали им штрафы.

Рассмотрение уголовного дела в их отношении началось 3 сентября в суде Центрального района Гомеля. Их обвиняли в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК). Также по делу проходила волонтерка правозащитного центра «Весна» Мария Тарасенко, которая находилась под подпиской о невыезде. Во время процесса она смогла сбежать из Беларуси. Дело против нее решили выделить в отдельное производство. Леонид и Татьяна находятся под стражей с января.

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