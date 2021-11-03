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Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением по ситуации в Беларуси

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  • 3.11.2021, 18:53
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Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением по ситуации в Беларуси

Режим Лукашенко несет полную ответственность за нарушения прав человека в стране.

Репрессии в отношении гражданского общества Беларуси должны быть прекращены, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Текст заявления опубликован 3 ноября на сайте Совета Европы.

«Сегодняшний вердикт в отношении двух сотрудников правозащитного центра "Весна" Леонида Судаленко и Татьяны Ласицы, приговоренных соответственно к трем и двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, является очередной иллюстрацией репрессий, применяемых против правозащитников в Беларуси после проведения президентских выборов в августе 2020 года, — сказала Миятович. — Эти приговоры способствуют дальнейшему ухудшению ситуации, которая и так достигла крайне тревожного уровня с недавней ликвидацией оставшихся зарегистрированных правозащитных НПО, в том числе таких старейших и известных, как Белорусский Хельсинкский комитет, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр и Белорусская ассоциация журналистов, указывая на то, что власти намеренно и систематически уничтожают гражданское общество в стране», передает БелаПАН.

Миятович подчеркнула, что, по различным оценкам, более 270 НПО были ликвидированы властями Беларуси или находятся в процессе ликвидации, десятки из них — на основании административных решений. «Сотни правозащитников, юристов, активистов, блогеров и журналистов продолжают сталкиваться с ростом различных форм притеснения, включая клеветнические кампании, допросы, ограничения на передвижение, обыски, административные штрафы, задержания и содержание под стражей — иногда в бесчеловечных условиях», — заявила комиссар.

«Десятки работников СМИ и правозащитников, в том числе давние партнеры Совета Европы, моего офиса и других международных организаций, такие как Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова и многие другие, были арестованы и продолжают находиться под стражей по обвинениям, не вызывающим доверия, за исполнение своих профессиональных обязанностей», — отметила она.

По словам Миятович, несмотря на то что Беларусь не является членом Совета Европы, она несет международные обязательства по соблюдению прав человека и обеспечению верховенства права. Власти страны сотрудничают с различными органами Совета Европы по многим направлениям, в том числе по вопросу создания благоприятных условий для работы организаций гражданского общества и правозащитников.

«Репрессии в отношении гражданского общества должны быть прекращены незамедлительно, — подчеркнула комиссар. — Все лица, лишенные свободы за свою правомерную деятельность в области гражданского общества, должны быть освобождены в безоговорочном порядке. Гражданское общество Беларуси, в том числе независимые СМИ и правозащитники, должны иметь возможность работать в безопасных и благоприятных условиях, как это требуется в соответствии с международным правом в области прав человека, которым Беларусь связана, как и любое другое государство».

«Как я заявляла ранее, власти Беларуси несут полную ответственность за нарушения прав человека, особенно когда они совершаются систематически и в широких масштабах, — добавила Миятович. — К сожалению, проблема безнаказанности за нарушения прав человека, в том числе серьезные, остается нерешенной на сегодняшний день, а потребности тысяч пострадавших не были должным образом удовлетворены».

«Более того, враждебные действия и политика государства по отношению к гражданскому обществу дополнительно способствуют безнаказанности в стране», — заявила Миятович.

«Я вновь выражаю поддержку всем отважным правозащитникам, журналистам и активистам Беларуси и готова способствовать обеспечению более эффективной защиты наших общих ценностей в области прав человека», — отметила комиссар Совета Европы.

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