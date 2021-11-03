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Беларусь решила приостановить эксплуатацию Ан-12

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  • 3.11.2021, 20:18
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Беларусь решила приостановить эксплуатацию Ан-12

Сегодня самолет Ан-12 с гражданами Беларуси на борту потерпел крушение.

Власти Беларуси решили приостановить эксплуатацию Ан-12 после авиакатастрофы в Иркутской области. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Артем Сикорский, передает БелТА.

«Сегодня, 3 ноября, в 11:34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутск в условиях ледяного дождя потерпел катастрофу самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов АН-12 белорусской авиации», — сказал Сикорский.

Самолет Ан-12 осуществлял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». Он пропал с радаров в среду, 3 ноября, в семи километрах от Иркутска. Позднее стало известно, что он потерпел крушение. В МЧС сообщили, что при падении самолет загорелся.

На борту находились семь членов экипажа — граждане России, Беларуси и Украины. Губернатор Иркутской области заявил, что все они погибли. Спасатели обнаружили тела пяти человек.

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