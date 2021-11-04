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Ученые показали, как выглядел форт племени пиктов 1000 лет назад

  • 4.11.2021, 10:52
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Ученые показали, как выглядел форт племени пиктов 1000 лет назад

Поселение было важным центром власти в королевстве.

Трехмерная реконструкция Абердинского университета показала, как могущественный шотландский пиктский форт Бургхед мог выглядеть более 1000 лет назад, пишет nv.ua.

Поселение было важным центром власти в королевстве пиктов в период между 500 и 1000 годами, рассказали авторы реконструкции.

Реконструкция, финансируемая организацией Historic Environment Scotland в рамках более широкого проекта, показывает огромные оборонительные валы, которые когда-то были толщиной 8 м и высотой 6 м, а также жилые дома внутри форта.

Археологи Абердинского университета впервые начали раскопки в 2015 году. Профессор Гордон Ноубл, возглавляющий группу, сказал, что их открытия, сделанные с тех пор, позволили детально реконструировать то, как могло выглядеть это место.

«Масштаб домов и построек, которые мы обнаружили, свидетельствует о том, что это было густонаселенное и важное пиктское место», — сказал он.

«От обработки металла до оружия и даже прически и булавок для одежды, с каждым новым раскопом мы узнаем больше о наших предках, которые жили здесь. Фундаменты огромных валов сохранились намного лучше, чем кто-либо ожидал. Замечательно видеть, как результат наших раскопок, которые продолжались более пяти лет, собран вместе в этих потрясающих реконструкциях», — отметили археологи.

Доктор Кевин Грант, менеджер по археологии Historic Environment Scotland, сказал, что форт в Бургхеде был одним из самых важных мест в раннесредневековой Шотландии и был построен так, чтобы быть «впечатляющим».

Он сказал: «Эти реконструкции помогают нам представить себе, каким было это захватывающее место в его лучшие дни. Мы также рады поддержать эти раскопки, которые меняют наше представление о пиктской Шотландии и спасают важные археологические останки от утери на волнах».

Отметим, пиктами называют древние племена, которые населяли северную и восточную части современной Шотландии. В литературных источниках они упоминаются с конца античности и до X века.

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