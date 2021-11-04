Ученые: Древние австралийцы использовали бумеранги не по назначению 1 4.11.2021, 12:50

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Найденные бумеранги / ©phys.org

Сегодня бумеранг используют в первую очередь в сфере развлечений и спорта.

А в прошлом эти метательные палицы, как известно, активно применяли в качестве боевого и охотничьего оружия у многих народов мира. Австралийские аборигены прославились тем, что у них был распространен возвращающийся бумеранг. Он представлял собой деревянную изогнутую пластину с нижней плоской поверхностью и верхней крыловидно-выпуклой, пишет Naked science.

Ученые считают, что обычные бумеранги появились в разных частях света независимо, а вот создание возвращающихся бумерангов многие приписывают именно аборигенам Австралии. Древнейшие предметы такого рода известны со времен позднего палеолита, о чем свидетельствуют наскальные изображения во Франции.

Рисунки с тем же сюжетом обнаружены в Австралии. Их возраст оценивают до 28 тысяч лет. Известно, впрочем, что предки австралийских аборигенов прибыли туда около 50 тысяч лет назад: поэтому есть вероятность, что бумеранги появились в этом регионе раньше.

Во время засухи 2017-2018 годов в районе Купер-Крик около города Иннаминка в Южной Австралии, в пересохшем русле реки, работники Национального парка Джейсон и Кэтрин Литерленды обнаружили четыре древних деревянных бумеранга и еще один фрагмент такого же предмета. Затем ученые из Австралийской организации ядерной науки и технологий, университетов Флиндерса (Австралия) и Тулузы (Франция) провели морфологический анализ найденных артефактов. Свои выводы исследователи представили в журнале Australian Archaeology.

При помощи радиоуглеродного анализа предметы продатировали примерно 1650-1830 годами, то есть бумеранги изготовили еще до европейской экспедиции Роберта О’Хара Бёркла и Уильямса Джона Уиллса в начале 1860-х. В то время большинство внутренних районов Австралии не были изучены, а аборигены оставались практически неизвестны европейцам.

Проанализировав форму бумерангов, авторы статьи пришли к выводу, что местные жители использовали их не только в качестве метательных снарядов, но еще для управления огнем и, возможно, в ритуальных церемониях. Это выходит далеко за рамки стереотипа о предназначении бумеранга.

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