Минобороны Польши: Белорусские военные угрожали открыть огонь по польским солдатам 4 4.11.2021, 13:28

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Архивное фото «Белсат»

Военные со стороны Беларуси сопровождали группу из 250 мигрантов.

Очередная провокация произошла на белорусско-польской границе: белорусские военные угрожали открыть огонь по польским пограничникам.

«Вчера произошла очередная провокация в отношении польских солдат, проходящих службу на границе. Военнослужащие обнаружили группу из 250 мигрантов около ограждения. Белорусские военные, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам», — сообщается в «Твиттере» Минобороны Польши.

По информации Минобороны Польши, действия белорусских военнослужащих выглядели как попытка эскалации ситуации и сокрытия.

Wczoraj doszło do kolejnej prowokacji wobec polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy. Wojskowi zlokalizowali grupę ok. 250 migrantów w pobliżu ogrodzenia. Pilnujący ich białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku naszych żołnierzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 4, 2021

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