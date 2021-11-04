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Минобороны Польши: Белорусские военные угрожали открыть огонь по польским солдатам

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  • 4.11.2021, 13:28
  • 15,048
Минобороны Польши: Белорусские военные угрожали открыть огонь по польским солдатам
Архивное фото «Белсат»

Военные со стороны Беларуси сопровождали группу из 250 мигрантов.

Очередная провокация произошла на белорусско-польской границе: белорусские военные угрожали открыть огонь по польским пограничникам.

«Вчера произошла очередная провокация в отношении польских солдат, проходящих службу на границе. Военнослужащие обнаружили группу из 250 мигрантов около ограждения. Белорусские военные, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам», — сообщается в «Твиттере» Минобороны Польши.

По информации Минобороны Польши, действия белорусских военнослужащих выглядели как попытка эскалации ситуации и сокрытия.

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