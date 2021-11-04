Биологи впервые выяснили, сколько пищи съедают самые крупные киты 4.11.2021, 14:59

Прежде на вопрос о том, сколько едят киты, ученые могли ответить лишь примерно.

Сегодня в океане обитают 14 видов усатых китов, включая синих, которые достигают массы более 150 тонн. Это самые крупные животные на Земле, и аппетит у них соответствующий. Фильтруя воду сквозь роговые пластинки «китового уса», они ежедневно потребляют несколько тонн пищи — в основном креветок и других мелких морских ракообразных. Впрочем, эти цифры до сих пор были исключительно примерными, полученными по косвенным данным, пишет Naked science.

Лишь недавно американские биологи завершили многолетний проект по более точной оценке биомассы, поглощаемой китами, — и она оказалась в разы больше, чем считали до сих пор. Такие количества делают усатых китов ключевыми для функционирования морских биосистем. Об этом Мэттью Савока (Matthew Savoca) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature. Также о работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Стэндфордского университета.

Между 2010 и 2019 годами ученым удалось проследить за питанием в общей сложности 321 усатого кита семи разных видов, включая синих, горбатых, гренландских и полосатых (финвалов), обитающих в Тихом, Атлантическом и Южном океанах. Работа была опасной: находясь на лодках, биологи ловили момент, когда животные всплывали за глотком воздуха. Используя длинные шесты, они закрепляли на китах метки в виде крепких вакуумных присосок, которые удерживались в среднем около суток, собирая данные с помощью GPS-датчиков, акселерометра, видео- и фотокамер. Параллельно вели съемку с помощью дронов, которая позволила точно измерить величину самих китов.

Работа показала, что усатые киты поглощают в два-три раза больше пищи, чем считалось. Так, один изученный гренландский кит съедал за день по шесть тонн зоопланктона, а еще один синий кит — по 16 тонн. Экстраполируя эти цифры в прошлое, ученые подсчитали, что, пока популяции громадных животных не были практически уничтожены китобоями, за год они «оборачивали» 430 миллионов тонн криля.

Это объясняет и известный парадокс, связанный с исчезновением криля, которое наблюдается начиная со второй половины прошлого века. Казалось бы, после того как люди уничтожили большинство китов (а их численность в ХХ веке упала более чем на 80 процентов и продолжает снижаться сегодня), ракообразные должны были размножиться в еще большем количестве. Однако на деле популяции криля тоже резко сократились и не восстановились до сих пор. Авторы новой работы связывают такой эффект именно с огромными объемами биомассы, которую поглощают усатые киты.

Перенося питательные вещества из одной части океана в другую и с поверхности на глубину, морские гиганты обеспечивают подходящие условия для роста фитопланктона, мелких водорослей, которыми питается зоопланктон. С тех пор как люди практически удалили один из элементов этой цепочки — китов, — нарушился весь цикл движения питательных веществ. Многие важные вещества — такие как железо — просто оседают на дно и не возвращаются в оборот. Количества фитопланктона падают, не позволяя крилю размножаться в прежних масштабах.

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