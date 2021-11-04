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Белорусское объединение рабочих призвало белорусов встать на защиту Родины

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  • 4.11.2021, 18:59
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Белорусское объединение рабочих призвало белорусов встать на защиту Родины

Только общенациональная забастовка может спасти страну.

Белорусское объединение рабочих призвало белорусов встать на защиту Родины.

Об этом говорится в срочном заявлении Белорусского объединения рабочих:

— Сегодня на виртуальном заседании так называемого высшего госсовета был подписан так называемый декрет, утверждающий «союзные программы» России и Беларуси. С белорусской стороны их подписал находящийся под международными санкциями за преступления против человечности гражданин Лукашенко.

В связи с этим Белорусское объединение рабочих заявляет, что данное соглашение не будет иметь никакой юридической силы. Лукашенко просто пытается удержать власть любой ценой и для этого готов продать Беларусь Кремлю.

В связи с нависшей угрозой полной утраты независимости Беларуси призываем всех граждан быть готовыми к защите страны любым способом.

Объявленная нами с 1 ноября общенациональная забастовка одной из своих главных целей ставила защиту прав белорусов. Но если мы потеряем независимость, то утратим все права. Очевидно, что Лукашенко готовится подешевке продать белорусские предприятия - именно поэтому уже начались массовые увольнения рабочего актива по всей стране.

Защитить наши предприятия и нашу страну мы сможем, только отстранив Лукашенко от власти. Призываем всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Жыве Беларусь!

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