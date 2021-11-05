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Госдеп США предложил $10 миллионов за информацию о связанных с Россией хакерах

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  • 5.11.2021, 9:28
Госдеп США предложил $10 миллионов за информацию о связанных с Россией хакерах

Вашингтон также призвал страны, которые укрывают киберпреступников, восстановить справедливость.

Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и местонахождение руководителей хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За информацию об участниках группировки Госдеп предлагает вознаграждение до 5 миллионов долларов.

США также призвали страны, которые укрывают киберпреступников, «восстановить справедливость» для пострадавших от от программ-вымогателей хакерской организации.

7 мая в результате кибератаки произошел сбой в работе трубопровода американской компании Colonial Pipeline. Компьютерные сети компании были заблокированы с помощью программ-вымогателей.

Крупные американские СМИ писали, что к атаке причастна группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Позже это подтвердила ФБР. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что атака произошла с территории России, однако у американских спецслужб нет данных о причастности к ней российских властей.

Colonial Pipeline полностью восстановил работу 14 мая. Bloomberg писал, что компания выплатила хакерам около пяти миллионов долларов, чтобы восстановить доступ к взломанным системам.

16 июня на саммите в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности. Американский президент после саммита сообщил, что передал Путину список из 16 критически важных инфраструктур, которые должны быть защищены от кибератак, — «от энергетического сектора до систем водоснабжения».

В начале июля Байден и Путин также провели телефонный разговор, в ходе которого президент США призвал пресечь деятельность российских хакеров.

В конце октября The New York Times рассказала о продолжающихся переговорах между Россией и США по кибербезопасности. По данным издания, американская сторона передала Москве данные нескольких хакеров, которые совершали атаки на США, ожидая, что после этого последуют аресты.

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