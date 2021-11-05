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Белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета

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  • 5.11.2021, 11:25
  • 15,614
Белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета
Архивное фото «Белсат»

Пятеро вооруженных человек также пробовали разрушить заграждение на польской границе.

Белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета.

Об этом заявили в МВД Польши.

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский пограничник попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - сообщило ведомство.

Там добавили, что пятеро вооруженных белорусов также пытались разрушить заграждение на границе, крича, что "расстреляют польских солдат".

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