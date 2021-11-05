Белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета 16 5.11.2021, 11:25

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Архивное фото «Белсат»

Пятеро вооруженных человек также пробовали разрушить заграждение на польской границе.

Белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета.

Об этом заявили в МВД Польши.

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский пограничник попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - сообщило ведомство.

Kolejne prowokacje na granicy. Wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Na szczęście broń nie wystrzeliła. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 5, 2021

Там добавили, что пятеро вооруженных белорусов также пытались разрушить заграждение на границе, крича, что "расстреляют польских солдат".

100 metrów dalej, pięciu uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy. Po wezwaniu na miejsce dodatkowych sił wojska i Straży Granicznej, Białorusini wycofali się. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 5, 2021

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