В Дании открылась 14-этажная ферма, где нет ни земли, ни солнца

В Дании открылась 14-этажная ферма, где нет ни земли, ни солнца1
- 5.11.2021, 20:12
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Вместо земли зелень выращивают в специальной питательной жидкости, обогащенной кислородом.
В Дании на окраине Копенгагена заработала крупнейшая в Европе вертикальная ферма площадью 7 квадратных километров. В ней на 14 этажах без солнца и земли выращивают базилик и рукколу, пишет «Евро пульс».
Вместо солнечного света на ферме используют LED-лампы. Они имитируют естественное освещение, работая ярко днем и медленно затухая ближе к ночи.
Вместо земли зелень выращивают в специальной питательной жидкости, обогащенной кислородом (эту жидкость используют повторно несколько раз).
Чтобы исключить попадания бактерий и насекомых внутрь фермы, работники проходят через антибактериальную аэротрубу. Так производство не требует использования пестицидов и прочей химической защиты от вредителей.
В отличие от традиционной фермы, которая собирает два урожая за год, вертикальная способна дать 15 урожаев. Таким образом, датская ферма обещает стать в 250 раз производительнее, чем обычная ферма той же площади.
Вертикальная ферма частично начала работать еще в конце прошлого года; сейчас она заработала в полную мощность. За это время ферму достроили и усовершенствовали производственный процесс.