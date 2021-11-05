закрыть
5 ноября 2021, пятница, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дании открылась 14-этажная ферма, где нет ни земли, ни солнца

1
  • 5.11.2021, 20:12
  • 2,582
В Дании открылась 14-этажная ферма, где нет ни земли, ни солнца

Вместо земли зелень выращивают в специальной питательной жидкости, обогащенной кислородом.

В Дании на окраине Копенгагена заработала крупнейшая в Европе вертикальная ферма площадью 7 квадратных километров. В ней на 14 этажах без солнца и земли выращивают базилик и рукколу, пишет «Евро пульс».

Вместо солнечного света на ферме используют LED-лампы. Они имитируют естественное освещение, работая ярко днем и медленно затухая ближе к ночи.

Вместо земли зелень выращивают в специальной питательной жидкости, обогащенной кислородом (эту жидкость используют повторно несколько раз).

Чтобы исключить попадания бактерий и насекомых внутрь фермы, работники проходят через антибактериальную аэротрубу. Так производство не требует использования пестицидов и прочей химической защиты от вредителей.

В отличие от традиционной фермы, которая собирает два урожая за год, вертикальная способна дать 15 урожаев. Таким образом, датская ферма обещает стать в 250 раз производительнее, чем обычная ферма той же площади.

Вертикальная ферма частично начала работать еще в конце прошлого года; сейчас она заработала в полную мощность. За это время ферму достроили и усовершенствовали производственный процесс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену Андрей Санников