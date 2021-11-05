Римский аэропорт запустит воздушное такси в 2024 году 5.11.2021, 22:30

Кабина такси будет вмещать в себя двух пассажиров вместе с багажом.

Римский аэропорт Фьюмичино собирается запустить летающие такси в аэропорт в 2024 году. Они сократят путешествие из центра города до аэровокзала с 45 до 15 минут, пишет «Евро пульс».

Аэромобили разрабатывает немецкая компания Volocopter. Кабина такси будет вмещать в себя двух пассажиров вместе с багажом.

Предполагается, что аэротакси будут подниматься на высоту 100-300 метров и развивать скорость около 60 километров в час. Кроме того, они будут питаться электричеством и передвигаться практически бесшумно.

Первоначально поездка на таком такси будет стоить около 150 евро, однако, ожидается, что цена станет ниже, когда услуга станет регулярной.

Другие европейские аэропорты тоже берут на вооружение воздушное такси. Например, оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить аэротакси в аэропорт в 2030 году.

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