«Иракцы скрывались в лесах от белорусских пограничников, а потом отправились в Минск» 17 6.11.2021, 9:40

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Режим Лукашенко потерял контроль над миграционным кризисом, который сам и спровоцировал.

Швейцарская журналистка (Luzia Tschirky) – автор репортажа канала SRF из Минска – сообщает в своем твиттере удивительные дополнительные подробности. Герои ее репортажа – иракские курды – и с четвертой попытки не смогли попасть в ЕС: их забросили в Литву, но литовские пограничники вернули их в Беларусь.

Иракцы скрывались в лесах от белорусских пограничников, а потом отправились в Минск. В Ирак они возвращаться не хотят. Они планируют отдохнуть в Минске и снова попытаются прорваться через границу.

«Если в белорусских лесах теперь скрываются выходцы из Ирака, то режим Лукашенко постепенно теряет (а может быть уже потерял) контроль над миграционным кризисом, который сам и спровоцировал», — отмечает в своем телеграм-канале немецко-белорусский историк Александр Фридман.

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