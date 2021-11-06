«Иракцы скрывались в лесах от белорусских пограничников, а потом отправились в Минск»17
- 6.11.2021, 9:40
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Режим Лукашенко потерял контроль над миграционным кризисом, который сам и спровоцировал.
Швейцарская журналистка
Иракцы скрывались в лесах от белорусских пограничников, а потом отправились в Минск. В Ирак они возвращаться не хотят. Они планируют отдохнуть в Минске и снова попытаются прорваться через границу.
«Если в белорусских лесах теперь скрываются выходцы из Ирака, то режим Лукашенко постепенно теряет (а может быть уже потерял) контроль над миграционным кризисом, который сам и спровоцировал», — отмечает в своем телеграм-канале немецко-белорусский историк Александр Фридман.