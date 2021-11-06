Инфляция в России установила три рекорда за неделю 1 6.11.2021, 11:12

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Cбережения и доходы населения обнуляются рекордными темпами.

Инфляция в России продолжает разгоняться, словно спущенный с горы каток, под колесами которого превращаются в пыль сбережения и доходы людей, пишет finanz.ru.

За неделю, завершившуюся 1 ноября, темпы роста потребительских цен в России в 11-й раз подряд установили рекорд.

Прибавив 1,11% за октябрь и 6,52% с начала года, годовая инфляция достигла 8,14% и стала максимальной с января-2016 года, следует из официальной оценки Минэкономразвития, основанной на данных Росстата.

Скорректированная на сезонный фактор октябрьская инфляция составила 1% и стала рекордной с марта 2015 года.

Темпы роста цен на продукты удвоились по сравнению с сентябрем - 2,17% против 0,99%, а в годовом выражении достигли 10,91%, чего статистика не видела ни разу с декабря 2015 года.

«Практически полностью рост годовой инфляции вновь обеспечен продовольственными товарами», - отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Несмотря на новый урожай, октябрь принес очередной ценовой шок в овощные отделы супермаркетов, где ценники, согласно Росстату, выросли на 8,7% за месяц - впятеро больше, чем за сентябрь.

Огурцы стали дороже на 48,67% за месяц и стоят на 64,79% дороже, чем год назад, помидоры - на 43,81% и 64,65% соответственно Цены на картофель взлетели на 15,48% за октябрь, а в годовом выражении достигли роста на 76,41%.

Капуста, морковь и лук незначительно подешевели, но год к году выросли в цене на 89,8%, 39,25% и 28,86% соответственно.

Рост цен яйца достиг 28,1% в годовом выражении, на гречку - 18,36%, на курятину - 30,95%, на говядину - 14,15%, на свинину - 15,03%.

За последние 15 лет подобную продовольственную инфляцию Россия видела лишь трижды: в 2007-08 гг, накануне глобального финансового кризиса, в 2010-11-гг на фоне засухи и взлета мировых цен и после девальвации рубля 2014 года.

Не исключено, что очередной ценовой всплеск, который стал проявляться с середины сентября, по крайней мере частично отражает инфляционное давление, накопленное перед парламентскими выборами, говорит Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ. Государство давило на ритейлеров, убеждая удерживать цены накануне голосования, а когда дело было сделано - «отпустило» их в свободное плавание.

Вне продуктовых полок магазинов инфляционная картина также мрачнеет: рост цен на непродовольственные товары достиг 8,18% год к году и стал рекордным за пять лет. Это «может свидетельствовать о переносе инфляционных рисков с продовольствия на другие компоненты потребительской корзины», говорит стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев.

Стремительно дорожающие товары обесценивают сбережения и доходы россиян, которые обеднели на 10% после присоединения Крыма и так и не дождались ни экономического «прорыва», ни восстановления уровня жизни.

Согласно Росстату, уже в августе темпы роста реальных зарплат упали до 1,5%, хотя инфляция тогда была на 1,5 процентных пункта ниже. Реальные пенсии, скорректированные на рост цен, снижаются восьмой месяц подряд, а их сентябрьский спад стал рекордным за пять лет - 1,8%.

Статистику по реальным располагаемым доходам украсили предвыборные выплаты на 700 млрд рублей, но в четвертом квартале их не будет, и доходы с большой вероятностью снова уйдут в минус, прогнозирует Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит.

Власти четыре раза с начала года повышали прогноз по инфляции, но и последняя оценка, скорее всего, не устоит: рост потребительских цен может достичь 8,5%, считает Долгин. Чтобы выйти на годовой прогноз ЦБ - не более 7,9% - недельная инфляция должна замедлиться более чем вдвое, а это маловероятно.

Ответом ЦБ станет дальнейшее повышение ключевой ставки - возможно, сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых в декабре, допускает Полевой.

Ужесточением политики ЦБ поддерживает рубль и спасает банки от оттока вкладов. Что касается инфляциии, то против нее центробанк беспомощен: инфляция у нас «преимущественно немонетарная», «идет от монополий и олигополий, от цен и тарифов, регулируемых государством», считает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

По оценкам ФАС и Счетной палаты РФ доля государства в экономике - от 50 до 70%. А «значит, и влияние на цены - не ниже», говорит Микрин.

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