Венедиктов: Кремль будет покупать армию и спецслужбы Беларуси 32 7.11.2021, 17:00

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Лукашенко сдает суверенитет Беларуси.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Владимир Путин хотел бы аннексировать Беларусь к следующим президентским выборам в России и для этого будет покупать не только население Беларуси, но и элиту в лице руководства армии и спецслужб. Об этом он заявил в эфире передачи «Будем наблюдать» 6 ноября, комментируя подписание союзных программ.

Он напомнил о попытке Кремля «кавалерийским наскоком» взять Беларусь в 2019-м году во время работы послом Михаила Бабича. По мнению Венедиктова, события 2020 года ослабили Лукашенко и теперь Кремль будет «подкрадываться» и скупать население и элиты, чтобы реализовать план аннексии накануне 2024 года.

«Вот. Не российское население покупать, а белорусское население покупать. Ну и белорусскую элиту, естественно. Руководство армии, руководство спецслужб. То есть вот эти столпы, на которые опирается сейчас Александр Лукашенко. Не на общественные организации, не на парламент, понятно. Поэтому я думаю, что одной из этих тетрадей, которые Лукашенко вынужден был подписать – это углубление военного сотрудничества. Сейчас пойдут совместные учения, обучение в Генштабе Российской академиии Генштаба РФ молодых белорусских офицеров. Расположение наших и так далее. И вот это одна из тех «дорожных карт», на которые я обратил отдельное внимание. Да, политические карты были изъяты из этого. Объединение, создание общих органов, надорганов власти. Но военная карта осталась. Почему? – потому что Лукашенко понимает, он же понимает, он же не идиот, что никакой угрозы со стороны Польши, Латвии, Литвы, Германии для Беларуси нет. Вторжения я имею в виду», — считает Венедиктов.

Приближенный к Кремлю журналист согласился с мнением одного из слушателей, что отношения Беларуси и России напоминают аннексию стран Балтии в 1939-40 годах. Венедиктов уверен, что Лукашенко осознает эту опасность, но решает при этом собственные задачи, которые отличаются от задач Путина.

«Потому что задачи разные. У Путина задача – восстановление в глазах людей того, что они Постимперского синдрома и вот мы вернули кусок. Ну неважно как это будет оформлено. Как «союзное государство» – пожалуйста, необязательно включать в РФ. Это мы уже пережили. Ну вот, пожалуйста. И все радуйтесь и говорите мне «спасибо», — заявил Венедиктов.

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