Как фейковая новость подняла стоимость криптовалюты 4 7.11.2021, 17:39

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На днях появилась новость о том, что сеть супермаркетов в США будет принимать криптовалюту Bitcoin Cash.

На днях в сети появилась новость о том, что сеть супермаркетов в США будет принимать криптовалюту Bitcoin Cash. Стоимость этой монеты сразу же выросла, но новость оказалась фейковой, пишет «Новое время».

Речь идет об американской сети супермаркетов Kroger, которая якобы заявила о принятии криптовалюты Bitcoin Cash в качестве средства оплаты.

На этом фоне за считанные минуты днем пятого ноября стоимость Bitcoin Cash поднялась с $602 до $623, а уже на следующий день провалилась до $578.

По состоянию на 15:20 воскресенья седьмого ноября эту монету торгуют по $591.

Как оказалось, пресс-релиз с новостью о принятии криптовалюты был фейковым. Информацию подтвердили представители сети Kroger.

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