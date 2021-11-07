Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Войнича поместили в штрафной изолятор 7.11.2021, 21:16

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Политзаключенному не могут передать лекарства.

Правозащитники рассказали в Telegram-канале «Весна наблюдает» о давлении на политического заключенного, активиста «Европейской Беларуси» Андрея Войнича.

Заключенный в Могилевской колонии получил два взыскания и был помещен в штрафной изолятор. У родственников нет с ним никакой связи: ни по телефону, ни по письмам, которые от него не доходят. Родственники не могут передать ему и посылку с вещами и лекарствами.

Войнича с соратниками брутально задержали 25 сентября 2020 года, вооруженные силовики штурмовали квартиру через двери и окна, избивали задержанных. Его судили вместе с Павлом Северинцем, Евгением Афнагелем, Павлом Юхневичем, Максимом Винярским и Дмитрием Козловым. Войнича приговорили к 7 годам колонии усиленного режима за «массовые беспорядки».

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