Лукашенковские силовики сопровождают огромную колонну мигрантов около погранперехода «Брузги»
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Видеофакт.
Сегодня утро появилось видео, как
сотни мигрантов движутся к границе Польши. Видео было снято недалеко от пограничного перехода Брузги.
Позже телеграм-канал
«Хартия-97%» показал еще одно видео из района перехода. На нем видно, что колонну мигрантов сопровождают лукашенковские силовики.
Напомним, режим Лукашенко
свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.
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