Лукашенковские силовики сопровождают огромную колонну мигрантов около погранперехода «Брузги» 6 8.11.2021, 11:21

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Видеофакт.

Сегодня утро появилось видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши. Видео было снято недалеко от пограничного перехода Брузги.

Позже телеграм-канал «Хартия-97%» показал еще одно видео из района перехода. На нем видно, что колонну мигрантов сопровождают лукашенковские силовики.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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