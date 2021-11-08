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Лукашенковские силовики сопровождают огромную колонну мигрантов около погранперехода «Брузги»

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  • 8.11.2021, 11:21
  • 24,612
Лукашенковские силовики сопровождают огромную колонну мигрантов около погранперехода «Брузги»

Видеофакт.

Сегодня утро появилось видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши. Видео было снято недалеко от пограничного перехода Брузги.

Позже телеграм-канал «Хартия-97%» показал еще одно видео из района перехода. На нем видно, что колонну мигрантов сопровождают лукашенковские силовики.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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