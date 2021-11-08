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В Европе создали сверхбыструю зарядку для электромобилей

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  • 8.11.2021, 11:53
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В Европе создали сверхбыструю зарядку для электромобилей
Фото: ABB

Новый терминал способен полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут.

Шведско-швейцарская корпорация ABB представила сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей. Новый терминал способен полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут, в то время как обычным зарядкам на это требуется 6-8 часов, пишет «Евро пульс».

Зарядные станции могут заряжать до 4 автомобилей одновременно. Кроме того, от них можно будет заряжать не только электрические легковые автомобили, но и грузовики и кресла-каталки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Европе сверхбыстрые зарядные терминалы будут доступны уже в конце этого года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, к которому относится и Россия, установку таких станций планируют начать в 2022 году.

В 2020 году продажи электромобилей в ЕС утроились.

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