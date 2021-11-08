Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу 10 8.11.2021, 19:44

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Михаил Саакашвили

Его увезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.

Пенитенциарная служба Грузии сообщила в понедельник, 8 ноября, что бывшего президента республики Михаила Саакашвили перевезли на госпитализацию в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. В заявлении указывается, что политик переведен "в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз", передает DW.

"Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - цитирует документ портал "Грузия Online".

Местонахождение Саакашвили оставалось неизвестным более часа, после того как его мать Гиули Аласания заявила на пресс-конференции, что ее сына забрали из тюрьмы на вертолете. "На наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет ", - рассказала она журналистам.

Накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что его пациент, продолжающий голодовку в тюрьме, отказался от приема минералов и лекарств. По словам медика, некоторые показатели Саакашвили ухудшаются с каждым часом и его состояние в любой момент может стать критическим.

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