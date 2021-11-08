В Армении оппозиция призывает к национальному сопротивлению 8.11.2021, 20:35

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Оппозиция также потребовала отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства.

В Ереване в понедельник, 8 ноября, состоялся митинг оппозиции, приуроченный к годовщине окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Главное требование собравшихся – отставка премьер-министра Пашиняна и его правительства, передает DW.

После июньских выборов в парламент это был первый большой митинг, созванный оппозиционным блоком "Айастан" ("Армения") второго президента республики Роберта Кочаряна. По разным данным, на площадь Свободы в Ереване пришли от десяти до двенадцати тысяч человек.

От акций гражданского неповиновения к национальному сопротивлению

Несмотря на то, что после тяжелого поражения в карабахской войне партии Никола Пашиняна удалось победить на парламентских выборах, внутриполитический кризис, последствия войны в стране преодолеть не удалось. Дело дошло до того, что на приглашение Пашиняна к диалогу, оппозиция заявила, что будет говорить с ним лишь по вопросу его немедленной отставки.

Как сказал DW депутат парламента от блока "Айастан" Гегам Манукян, "люди, оказавшиеся во власти, не способны обслуживать интересы армянского народа, Армении и Нагорного Карабаха". По его словам, потому и назрела необходимость перехода от акций гражданского неповиновения к "всеармянскому национальному сопротивлению". "Уже с сегодняшнего дня, 8 ноября, мы начинаем новый этап борьбы с властью Пашиняна", - сказал политик. "После позорного поражения в карабахской войне Пашинян не способен вести достойные переговоры, и пока мы не потеряли всё, нужно всеми способами добиться его отставки", - подчеркнул депутат.

И коррупции меньше не стало

Ораторы в своих выступлениях обвинили власти в экономическом спаде в стране, росте цен, новой коррупции, давлении на суды, разрушении армии, в случаях преследования инакомыслящих.

С обращением к народу на митинге выступил Роберт Кочарян. Он, в частности, заявил, что нынешние власти сделали всё, чтобы война стала неизбежной и обвинил Пашиняна в том, что он, осознанно или нет, сделал всё для поражения в этой войне. Коснувшись предстоящей демаркации и делимитации послевоенных границ, экс-президент заявил, что Ереван не может подписывать никаких документов в этой связи, поскольку такой шаг может лишить Армению наземной связи с Карабахом, а то и с Ираном.

"Мы должны сопротивляться этим властям, кто как может, - заявил Кочарян. - Если всё будет так, отставка властей произойдет в считанные недели. Мы прогоним тех, кто сейчас во власти, будь то на баррикадах или на выборах".

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