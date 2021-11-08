В НАТО обсудят ситуацию на белорусско-польской границе 3 8.11.2021, 21:00

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Вопрос ситуации на границе также обсудят в ЕС.

Представители стран-членов НАТО на заседании альянса во вторник или среду обсудят ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что четвертая статья НАТО пока не будет вводится, но этого нельзя исключать в будущем. Вопрос ситуации на границе также обсудят в ЕС: идет разработка пятого пакета санкций против режима Лукашенко. Ожидается, что он может быть готов до встречи глав МИД стран Евросоюза 15 ноября.

Четвертая статья НАТО предусматривает проведение чрезвычайных консультаций, когда одна из стран альянса считает, что для ее независимости, территориальной целостности или безопасности существует реальная угроза.

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