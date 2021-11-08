Глава «Белнефтехима» признал наличие последствий санкций 7 8.11.2021, 21:21

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Об этом Андрей Рыбаков заявил на встрече с Синепалым.

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков признал наличие негативных последствий санкций для работы концерна. Об этом он заявил по итогам доклада Лукашенко.

«Не могло не сказаться. Любое давление всегда сказывается. Это как давление на рынок нефти. Так и санкционное давление сказывается. Вопрос только в реагировании, выработке тех решений, которые позволяют дальше продолжать стабильно работать по всем направлениям», — цитирует Рыбакова БелТА.

«Основная задача — реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильности, прежде всего на сырьевом рынке, а также на санкционное давление, для того чтобы все это нивелировать, чтобы наши предприятия стабильно работали, вовремя выплачивалась заработная плата и все платежи в бюджет», — сказал он.

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